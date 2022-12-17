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Россия ночью ударила по Краматорску: мэр рассказал о последствиях

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Донбасс, Суббота 17 декабря 2022 09:58
Россия ночью ударила по Краматорску: мэр рассказал о последствиях Фото: Россия ночью ударила по Краматорску (facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью на субботу, 17 декабря, оккупанты обстреляли Краматорск (Донецкая область). Удар на себя приняли учебное заведение и частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Последствия ночного ракетного удара по Краматорску", - написал он.

По его словам, оккупанты снова бьют по гражданской инфраструктуре: повреждено дорожное покрытие, учебное заведение и частные дома.

"К счастью, обошлось без жертв", - добавил Гончаренко.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак ранения получили три человека.

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Краматорск Донецкая область Обстріл Взрыв Война в Украине
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