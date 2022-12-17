Россия ночью ударила по Краматорску: мэр рассказал о последствиях

Ночью на субботу, 17 декабря, оккупанты обстреляли Краматорск (Донецкая область). Удар на себя приняли учебное заведение и частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Краматорска Александра Гончаренко.

"Последствия ночного ракетного удара по Краматорску", - написал он. По его словам, оккупанты снова бьют по гражданской инфраструктуре: повреждено дорожное покрытие, учебное заведение и частные дома. "К счастью, обошлось без жертв", - добавил Гончаренко.