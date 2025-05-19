Росія вночі планувала запустити міжконтинентальний "Ярс", але "щось пішло не так", - ЗМІ

Як пояснює Defense Express, згідно з даними Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, пусковий район "Ярсу" був максимально нетиповим - у Свердловській області, неподалік від населеного пункту Свободний, де базується 433-й полк 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення Росії. Також за 25 кілометрів від пускового району розташований Нижній Тагіл.

У зв'язку з цим більш ніж ймовірно, що запуск ракети був би зафільмованим місцевими жителями, а мереж була б повною відповідних фотографій.

Фото: Росія вночі планувала запустити міжконтинентальний "Ярс", але "щось пішло не так" (defence-ua.com)

"Також росіяни мали б можливість спостерігати за польотом ракети. Враховуючи те, що основним російським полігоном, куди цілять міжконтинентальними ракетами є Кура на Камчатці, то політ цієї ракети мали спостерігати на значній території Сибіру та Далекого Сходу від Ханти-Мансійьска до Магадану", - додає Defense Express.

Наразі невідомо, чому росіяни не здійснили запуск "Ярсу". Втім, як нагадує керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленка, російські терористи вже мали невдалий другий запуск "Орєшніка" практично одразу після першого.