Росія вночі "Градом" обстріляла Нікополь, відомі наслідки

Вночі, 28 жовтня, росіяни завдали близько 10 ударів "Градом" по Нікополю Дніпропетровської області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.

"Напередодні Нікополь тричі за день накривали "Ураганом", ствольною артилерією та "Градом". Пошкоджено 2 двоповерхових будинки, 6 приватних та пошкоджено лінії електропередач", - відзначив Тимошенко.

Також росіяни пошкодили 4 будинки та лінію електропередач.

Як відзначив Тимошенко, внаслідок обстрілу зайнявся один дачний будинок, пожежу вже ліквідували.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як нещодавно росіяни жорстоко обстріляли Нікополь "Градами" та "Шахедами". Внаслідок атак були пошкоджені будинки, автомобілі, харчове підприємство та водопровід.

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