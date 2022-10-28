Россия ночью "Градом" обстреляла Никополь, известны последствия

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Накануне Никополь трижды за день накрывали "Ураганом", ствольной артиллерией и "Градом". Повреждены 2 двухэтажных дома, 6 частных и повреждены линии электропередач", - отметил Тимошенко.

Как отметил Тимошенко, в результате обстрела загорелся один дачный дом, пожар уже ликвидирован.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как недавно россияне жестоко обстреляли Никополь "Градами" и "Шахедами". В результате атак были повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.

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