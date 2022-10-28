RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия ночью "Градом" обстреляла Никополь, известны последствия

Фото: Россия ночью "Градом" обстреляла Никополь, известные последствия (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, 28 октября, россияне нанесли около 10 ударов "Градом" по Никополю Днепропетровской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замруководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Как отметил Тимошенко, в результате обстрела загорелся один дачный дом, пожар уже ликвидирован.

Также россияне повредили 4 дома и линию электропередач.

"Накануне Никополь трижды за день накрывали "Ураганом", ствольной артиллерией и "Градом". Повреждены 2 двухэтажных дома, 6 частных и повреждены линии электропередач", - отметил Тимошенко.

Фото: Россия ночью "Градом" обстреляла Никополь, известные последствия (t.me/tymoshenko_kyrylo)

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как недавно россияне жестоко обстреляли Никополь "Градами" и "Шахедами". В результате атак были повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НикопольДнепропетровская областьРоссийская Федерация