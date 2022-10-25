Росіяни вночі атакували "Градами" та "Шахедами" Нікопольський район

Вночі 25 жовтня окупанти обстріляли три громади на Дніпровщині. Зокрема, Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Окупанти атакували район "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе.

Попередньо люди не постраждали. Внаслідок атак були пошкоджені будинки, автомобілі, харчове підприємство та водопровід.

Нагадаємо, 23 жовтня вранці стало відомо, що російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області із реактивних систем залпового вогню. Тоді повідомлялося про шістьох постраждалих.

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