ua ru
Вт, 25 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни вночі атакували "Градами" та "Шахедами" Нікопольський район

Новость на русском →
Дніпропетровська область, Вівторок 25 жовтня 2022 08:07
Росіяни вночі атакували "Градами" та "Шахедами" Нікопольський район Фото: росіяни вночі атакували "Градами" та "Шахедами" Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вночі 25 жовтня окупанти обстріляли три громади на Дніпровщині. Зокрема, Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Окупанти атакували район "Градами", важкою артилерією та дронами-камікадзе.

Попередньо люди не постраждали. Внаслідок атак були пошкоджені будинки, автомобілі, харчове підприємство та водопровід.

Росіяни вночі атакували &quot;Градами&quot; та &quot;Шахедами&quot; Нікопольський район

Нагадаємо, 23 жовтня вранці стало відомо, що російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області із реактивних систем залпового вогню. Тоді повідомлялося про шістьох постраждалих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область
NEWS
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
Окупанти вивезли з Херсона обладнання та персонал усіх банків, - Генштаб
DAILY
Зброя для перемоги. Що Захід дає Україні і чого ще не вистачає для контрнаступу
Юлія Акимовакоресподент Зброя для перемоги. Що Захід дає Україні і чого ще не вистачає для контрнаступу