Росія вночі атакувала Україну сотнями дронів з різних напрямків, є прильоти

08:24 01.05.2026 Пт
2 хв
Скільки безпілотників збили сили ППО?
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: сили ППО збили 190 російських дронів (Getty Images)

У ніч на 1 травня Росія атакувала Україну 210 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

З 17:45 30 квітня)до ранку 1 травня росіяни атакували 210 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк.

Близько 140 із запущених дронів - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 190 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 1 травня росіяни атакували дронами Одесу. Ворог знову вдарив по висоткам, через що сталися пожежі.

Вчора, 30 квітня, російські війська атакували Миколаїв дронами. Унаслідок удару пошкоджено приватний сектор та багатоквартирний будинок, виникла пожежа.

Також росіяни вчора вдень ударним безпілотником атакували передмістя Дніпра. В результаті обстрілу виникла пожежа, відомо про жертву та пораненого.

