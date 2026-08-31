UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія вночі атакувала Україну ракетою та дронами, є "прильоти"

08:35 31.08.2026 Пн
2 хв
Скільки цілей вдалося знищити силам ППО?
aimg Олена Чупровська
Фото: як впоралася ППО з нічною атакою ворога (Getty Images)

Уночі проти 31 серпня Росія завдала удару по Україні - ракетою та більш ніж сотнею дронів одразу з кількох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Чим атакувала Росія

Уночі, з 18:00 30 серпня до ранку 31 серпня, противник застосував одну керовану авіаційну ракету Х-59. Її запустили з повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Паралельно ворог підняв у повітря 121 ударний безпілотник - переважно реактивні "Шахеди", а також дрони типу "Гербера" та імітатори "Пародія". Дрони летіли одразу з кількох напрямків:

  • Курськ;
  • Орел;
  • Міллерово;
  • Приморсько-Ахтарськ (територія Росії);
  • тимчасово окупований Донецьк;
  • Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 96 ворожих безпілотників. Це "Шахеди", "Гербери" та дрони інших типів, які летіли на північ, південь, схід і в центр країни.

Керована ракета Х-59 цілі не досягла.

Засоби повітряного нападу влучили в 11 локаціях. Ще у 8 місцях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Тим часом у Києві готують зміни в системі оповіщення про небезпеку. Столична влада опрацьовує різні сигнали тривоги залежно від типу загрози, а також можливу зміну режиму комендантської години.

Пропозиції представлять найближчим часом за ініціативою прем'єр-міністра.

Як повідомляло РБК-Україна, на тлі ворожих атак по складах та розподільчих центрах в українців з'явилися побоювання щодо дефіциту продуктів.

Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов сказав, що у разі потреби продовольчі ніші здатна закрити Європа, а бізнес наразі лише перебудовує канали постачання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОАтака дронів