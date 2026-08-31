Росія вночі атакувала Україну ракетою та дронами, є "прильоти"

Уночі проти 31 серпня Росія завдала удару по Україні - ракетою та більш ніж сотнею дронів одразу з кількох напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.
Уночі, з 18:00 30 серпня до ранку 31 серпня, противник застосував одну керовану авіаційну ракету Х-59. Її запустили з повітряного простору над акваторією Чорного моря.
Паралельно ворог підняв у повітря 121 ударний безпілотник - переважно реактивні "Шахеди", а також дрони типу "Гербера" та імітатори "Пародія". Дрони летіли одразу з кількох напрямків:
Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 96 ворожих безпілотників. Це "Шахеди", "Гербери" та дрони інших типів, які летіли на північ, південь, схід і в центр країни.
Керована ракета Х-59 цілі не досягла.
Засоби повітряного нападу влучили в 11 локаціях. Ще у 8 місцях зафіксували падіння уламків збитих цілей.
Тим часом у Києві готують зміни в системі оповіщення про небезпеку. Столична влада опрацьовує різні сигнали тривоги залежно від типу загрози, а також можливу зміну режиму комендантської години.
Пропозиції представлять найближчим часом за ініціативою прем'єр-міністра.
Як повідомляло РБК-Україна, на тлі ворожих атак по складах та розподільчих центрах в українців з'явилися побоювання щодо дефіциту продуктів.
Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов сказав, що у разі потреби продовольчі ніші здатна закрити Європа, а бізнес наразі лише перебудовує канали постачання.