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Россия ночью атаковала Украину ракетой и дронами, есть "прилеты"

08:35 31.08.2026 Пн
2 мин
Сколько целей удалось уничтожить силам ПВО?
aimg Елена Чупровская
Фото: как справилась ПВО с ночной атакой врага (Getty Images)

Ночью против 31 августа Россия нанесла удар по Украине - ракетой и более сотней дронов сразу по нескольким направлениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Чем атаковала Россия

Ночью с 18:00 30 августа до утра 31 августа противник применил одну управляемую авиационную ракету Х-59. Ее запустили из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Параллельно враг поднял в воздух 121 ударный беспилотник - преимущественно реактивные "Шахеды", а также дроны типа "Гербера" и имитаторы "Пародия". Дроны летели сразу по нескольким направлениям:

  • Курск;
  • Орел;
  • Миллерово;
  • Приморско-Ахтарск (территория России);
  • временно оккупированный Донецк;
  • Гвардейское (временно оккупированный Крым).

На 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 96 вражеских беспилотников. Это "Шахеды", "Герберы" и дроны других типов, летевших на север, юг, восток и в центр страны.

Управляемая ракета Х-59 цели не достигла.

Средства воздушного приступа попали в 11 локациях. Еще в 8 местах зафиксировали падение обломков сбитых целей.

Между тем, в Киеве готовят изменения в системе оповещения об опасности. Столичные власти разрабатывают различные сигналы тревоги в зависимости от типа угрозы, а также возможное изменение режима комендантского часа.

Предложения будут представлены в ближайшее время по инициативе премьер-министра.

Как сообщало РБК-Украина, на фоне вражеских атак по составам и распределительным центрам у украинцев появились опасения по поводу дефицита продуктов.

Советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов сказал, что в случае необходимости продовольственные ниши способна закрыть Европа, а бизнес только перестраивает каналы поставок.

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