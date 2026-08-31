Россия ночью атаковала Украину ракетой и дронами, есть "прилеты"

Чем атаковала Россия

Ночью с 18:00 30 августа до утра 31 августа противник применил одну управляемую авиационную ракету Х-59. Ее запустили из воздушного пространства над акваторией Черного моря.

Параллельно враг поднял в воздух 121 ударный беспилотник - преимущественно реактивные "Шахеды", а также дроны типа "Гербера" и имитаторы "Пародия". Дроны летели сразу по нескольким направлениям:

Курск;

Орел;

Миллерово;

Приморско-Ахтарск (территория России);

временно оккупированный Донецк;

Гвардейское (временно оккупированный Крым).

На 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 96 вражеских беспилотников. Это "Шахеды", "Герберы" и дроны других типов, летевших на север, юг, восток и в центр страны.

Управляемая ракета Х-59 цели не достигла.

Средства воздушного приступа попали в 11 локациях. Еще в 8 местах зафиксировали падение обломков сбитых целей.

Между тем, в Киеве готовят изменения в системе оповещения об опасности. Столичные власти разрабатывают различные сигналы тревоги в зависимости от типа угрозы, а также возможное изменение режима комендантского часа.