Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: Повітряні сили розповіли про роботу ППО

Нічна атака на Україну

У ніч на 12 вересня Росія здійснила атаку на Україну за допомогою дронів-камікадзе, що спричинило повітряну тривогу в кількох областях. Повітряні сили також попереджали про можливий запуск балістичних ракет.

Масований удар дронами Shahed був націлений на Конотоп, Сумська область, де щонайменше 13 людей отримали поранення. У місті виникли серйозні проблеми з електропостачанням, а подача води здійснюється за графіком.

Росія також спробувала атакувати Київ, проте всі дрони були збиті до того, як досягли столиці. У КМВА повідомили про можливу загрозу удару балістичними ракетами, але по Києву вони не були застосовані.

Крім того, у Хмельницькій області спалахнула пожежа на складі меблевої продукції після російської атаки.

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