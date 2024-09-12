Атака РФ на Конотоп: знищено трамвайну колію, двоє людей госпіталізовано

В ніч з 11 на 12 вересня, Російська Федерація атакувала місто Конотоп Сумської області. Внаслідок "прильотів" є руйнування та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook сторінку міського голови Артема Семеніхіна.

Зокрема, після вибухів мер Конотопа розповів, що ворог завдав удари по інфраструктурі (внаслідок чого зникло світло і вода) та житловій забудові в центрі міста.

Через атаку є і постраждалі. За останньою інформацією, станом приблизно на 02:40 відомо про двох госпіталізованих. Один з них в критичному стані, а саме - в комі. Точної кількості поранених поки не відомо.

У своїх дописах Семеніхін розповів, що водопостачання в місті тимчасово відновлено. Він закликав мешканців зробити запаси води, оскільки зранку на деякий час водопостачання буде зупинено.

Крім того він зазначив, що вже організовано вивезення людей чиї помешкання постраждали, в місця для тимчасового перебування.

Пізніше, о 03:07 мер Конотопа повідомив, що сьогодні, 12 вересня, рух трамваїв в місті буде обмежено, оскільки ворог знищив трамвайну колію.