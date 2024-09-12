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Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: Воздушные силы рассказали о работе ПВО

Четверг 12 сентября 2024 09:37
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Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: Воздушные силы рассказали о работе ПВО Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 12 сентября российские войска совершили масштабную воздушную атаку на Украину. Воздушные Силы зафиксировали и сопровождали 69 средств воздушного нападения противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Российская атака по Украине включала удары баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и ударными беспилотниками.

В частности, Черниговская область подверглась ударам двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Брянской области. Кроме этого, враг выпустил две крылатые ракеты Х-22/32 и 64 ударных дрона типа Shahed.

Силы обороны Украины оперативно отбили атаку, уничтожив 44 ударных беспилотника. Еще три дрона вернулись на территорию России, а четыре беспилотника временно потеряны на территории Украины. В результате боя информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Сейчас четыре вражеских дрона все еще находятся в воздушном пространстве Украины, продолжается активная боевая работа.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.

Благодаря слаженной работе украинских сил обороны большинство вражеских ракет не достигли своих целей.

Ночная атака на Украину

В ночь на 12 сентября Россия совершила атаку на Украину с помощью дронов-камикадзе, что повлекло за собой воздушную тревогу в нескольких областях. Воздушные силы также предупреждали о возможном запуске баллистических ракет.

Массированный удар дронами Shahed был нацелен на Конотоп, Сумская область, где по меньшей мере 13 человек получили ранения. В городе возникли серьезные проблемы с электроснабжением, а подача воды производится по графику.

Россия также попыталась атаковать Киев, однако все дроны были сбиты до того, как достигли столицы. В КМВА сообщили о возможной угрозе удара баллистическими ракетами, но по Киеву они не были применены.

Кроме того, в Хмельницкой области загорелся пожар на складе мебельной продукции после российской атаки.

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