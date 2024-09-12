Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: Воздушные силы рассказали о работе ПВО

В ночь на 12 сентября российские войска совершили масштабную воздушную атаку на Украину. Воздушные Силы зафиксировали и сопровождали 69 средств воздушного нападения противника.

Российская атака по Украине включала удары баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и ударными беспилотниками.

В частности, Черниговская область подверглась ударам двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из Брянской области. Кроме этого, враг выпустил две крылатые ракеты Х-22/32 и 64 ударных дрона типа Shahed.

Силы обороны Украины оперативно отбили атаку, уничтожив 44 ударных беспилотника. Еще три дрона вернулись на территорию России, а четыре беспилотника временно потеряны на территории Украины. В результате боя информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Сейчас четыре вражеских дрона все еще находятся в воздушном пространстве Украины, продолжается активная боевая работа.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.

Благодаря слаженной работе украинских сил обороны большинство вражеских ракет не достигли своих целей.