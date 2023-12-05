Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: скільки цілей збила ППО

Російські війська у ніч на вівторок, 5 грудня, знову атакували Україну, використавши як дрони, так і ракети.

"У ніч на 5 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА "Shahed-136/131" з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ - РФ", - сказано у повідомленні.

А також Україну було атаковано зенітними керованими ракетам С-300, які було спрямовано по цивільних об’єктах Донецької та Херсонської областей.

Усього було зафіксовано 17 ударних БпЛА типу "шахед" та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300.

"В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України", - повідомили повітряники.

За даними Сил оборони півдня, під час нічної дронової атаки в зоні їх відповідальності підрозділами ППО було знищено 4 БпЛА типу "Shahed-131/136":

Два з дронів було знищено у Миколаївській області, по одному у Херсонській та Вінницькій областях.

На щастя - обійшлось без влучань та постраждалих.

Атака дронів по областях України в ніч на 5 грудня

Пізно ввечері понеділка, 4 грудня, РФ запустила декілька груп безпілотників по українських областях. Повітряна тривога оголошувалась на півдні, в центра та на заході країни.

Також повідомлялось про роботу ППО та вибухи у Вінницькій області.

За повідомленнями Повітряних сил, ворожі дрони долетіли до Львівської та Івано-Франківської областей.

У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень будівель.

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