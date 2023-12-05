У Вінницькій області пролунав вибух

У Вінницькій області пролунав звук вибуху сьогодні вночі, 5 грудня. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомляли про дві групи ударних безпілотників у Вінницькій області. У відомстві зазначили, що 1 група на північній частині регіону рухалася курсом на захід.

2 група ударних БпЛА увійшла у Вінницьку область з західної частині Черкаської області, курс також на захід.

"Станом на 01:35 загроза ударних БпЛА залишається для Вінницької та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні Повітряних Сил.

Офіційної інформації про причини чи наслідки вибуху наразі не повідомляли.

Нічна атака по Україні 4 грудня

Російські війська вчора запустили по Україні кілька груп ударних дронів типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошували у низці південних, центральних і західних областей.

За повідомленнями Повітряних сил, ворожі дрони долетіли до Львівської та Івано-Франківської областей.

У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень будівель.