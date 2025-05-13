Росія вночі атакувала Україну нетиповою кількістю дронів: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно обстрілює територію України, використовуючи широкий арсенал озброєння - від ракет різного типу й авіабомб до артилерії та ударних дронів. Часто ворог цілить по цивільній інфраструктурі: житлових будинках, лікарнях, енергетичних об’єктах і транспорті.

До запуску дронів терористи вдаються майже щоночі, що створює додаткову загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 12 травня, ворог атакував територію України 108 ударними дронами типу "Шахед". Тоді ж під приціл потрапили чотири регіони.

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