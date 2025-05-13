Россия ночью атаковала Украину нетипичным количеством дронов: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно обстреливает территорию Украины, используя широкий арсенал вооружения - от ракет разного типа и авиабомб до артиллерии и ударных дронов. Часто враг целится по гражданской инфраструктуре: жилым домам, больницам, энергетическим объектам и транспорту.

К запуску дронов террористы прибегают почти каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 12 мая, враг атаковал территорию Украины 108 ударными дронами типа "Шахед". Тогда же под прицел попали четыре региона.

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