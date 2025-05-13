Россия ночью атаковала Украину нетипичным количеством дронов: как отработала ПВО

В ночь на 13 мая российские террористы в очередной раз прибегли к ночной атаке против Украины, но количество запущенных дронов было гораздо меньше, чем обычно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ночью враг запустил 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов с направления российского Приморского-Ахтарска.
"Все 10 российских беспилотников успешно сбиты противовоздушной обороной", - пишут Воздушные силы.
Стоит пояснить, что обычно количество дронов во время ночных обстрелов достигает сотни, или же превышает эту отметку.
Россия регулярно обстреливает территорию Украины, используя широкий арсенал вооружения - от ракет разного типа и авиабомб до артиллерии и ударных дронов. Часто враг целится по гражданской инфраструктуре: жилым домам, больницам, энергетическим объектам и транспорту.
К запуску дронов террористы прибегают почти каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 12 мая, враг атаковал территорию Украины 108 ударными дронами типа "Шахед". Тогда же под прицел попали четыре региона.
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