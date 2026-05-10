Росія вночі атакувала Україну дронами з двох напрямків: як відпрацювала ППО

Росія порушила "перемир'я"

Нагадаємо, з 9 мо 11 травня між Україною та Росією триває так зване "перемир'я". Однак РФ його вже неодноразово порушувала.

Так, у ніч на 9 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 43 ударними дронами, попри оголошене раніше перемир'я. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Окрім того, станом на 22:00, 9 травня, на фронті протягом доби відбулося 121 бойове зіткнення. Ворог попри "перемир'я" прожовжив порушувати режим тиші, зокрема, на полі бою.