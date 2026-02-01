Росія вночі атакувала Україну 90 дронами: скільки збила ППО

За даними військових, з 18:00 31 січня до ранку 1 лютого росіяни атакували 90 ударними дронами типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк. Близько 60 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 2 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.