Россия ночью атаковала Украину 90 дронами: сколько сбила ПВО

По данным военных, с 18:00 31 января до утра 1 февраля россияне атаковали 90 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных беспилотников на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.