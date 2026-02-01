RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россия ночью атаковала Украину 90 дронами: сколько сбила ПВО

Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 76 российских дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 1 февраля Россия атаковала Украину 90 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 31 января до утра 1 февраля россияне атаковали 90 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, ТОТ Донецк. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных беспилотников на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

 

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 1 февраля Днепр подвергся удару вражеского беспилотника. Попадание в частный дом привело к гибели двух человек - женщины и мужчины.

В ночь на 31 января Россия атаковала Украину 85 ударными дронами с трех направлений. Силам ПВО удалось сбить 64 вражеских беспилотника.

В то же время зафиксировано попадание 20 ударных дронов на 13 локациях.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дронов