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Россия ночью атаковала Украину 87 дронами: как отработала ПВО

Вторник 19 ноября 2024 09:38
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Россия ночью атаковала Украину 87 дронами: как отработала ПВО Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 19 ноября россияне совершили очередную массированную атаку на Украину, применив 87 ударных "Шахедов" и дронов неустановленного типа. Атака была организована из районов Курска, Орла и временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Противодействие воздушному нападению включало слаженную работу авиации, зенитных ракетных войск, подразделений радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 было подтверждено уничтожение 51 вражеского беспилотника над Черкасской, Черниговской, Киевской, Полтавской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Запорожской и Харьковской областями.

В результате активного противодействия еще 30 дронов врага были потеряны локально в разных регионах. Один дрон до сих пор находится в украинском воздушном пространстве, боевая работа продолжается.

Ночная атака на Украину

Этой ночью в Киеве дважды объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников.

В то же время поздно вечером 18 ноября более 10 российских дронов атаковали Запорожье. В результате более 10 тысяч потребителей остались без электроэнергии.

Кроме того, поздно вечером от российского дрона пострадал Глухов Сумской области, где под атакой оказалось общежитие. В результате удара погибли восемь человек.

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