Росія вночі атакувала "Шахедами" з шести напрямків: скільки дронів збила ППО

Обстріли України з боку Росії

Російська Федерація (РФ) кожної ночі атакує Україну безпілотниками. Інколи ж запускає й балістичні ракети. Під час нічної атаки вибухи лунали у Полтаві, після чого частина адміністративного центру залишилась без світла. Зокрема ворог вдарив дронами-камікадзе по Запоріжжю та області.

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