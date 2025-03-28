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Росія вночі атакувала "Шахедами" з шести напрямків: скільки дронів збила ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі атакувала "Шахедами" з шести напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 28 березня російські терористи вдались до чергового обстрілу України. Ворожі безпілотні літальні апарати (БпЛА) атакували з шести напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Загалом ворог запустив 163 БпЛА типу Shahed й дрони-імітатори з шести напрямків: 

  • російських міст Міллерово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ; 
  • тимчасово окупованих Чауда й Гвардійська Кримського півострову. 

До відбиття атаки залучались: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 89 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів на півдні, півночі та в центрі країни. Також 51 дрон-імітатор був локаційно втрачений без негативних наслідків. 

Через ворожу атаку постраждали: 

  • Харківська; 
  • Сумська; 
  • Полтавська; 
  • Дніпропетровська; 
  • Одеська; 
  • Миколаївська області; 
  • Запоріжжя. 

Обстріли України з боку Росії

Російська Федерація (РФ) кожної ночі атакує Україну безпілотниками. Інколи ж запускає й балістичні ракети. Під час нічної атаки вибухи лунали у Полтаві, після чого частина адміністративного центру залишилась без світла. Зокрема ворог вдарив дронами-камікадзе по Запоріжжю та області.

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