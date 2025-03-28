Россия ночью атаковала "Шахедами" с шести направлений: сколько дронов сбила ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

Российская Федерация (РФ) каждую ночь атакует Украину беспилотниками. Иногда же запускает и баллистические ракеты. Во время ночной атаки взрывы раздавались в Полтаве, после чего часть административного центра осталась без света. В частности враг ударил дронами-камикадзе по Запорожью и области.

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