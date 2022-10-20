Росія вночі атакувала "Шахедами" Миколаїв: міський голова розкрив подробиці

"За даними військової адміністрації, чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію", - заявив Сєнкевич.

Внаслідок удару дронами виникли дві пожежі на відкритих ділянках, однак вони були оперативно ліквідовані.

Атака Росії обійшлась без жертв та постраждалих.

"Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - додає мер.