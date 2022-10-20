Росія вночі атакувала "Шахедами" Миколаїв: міський голова розкрив подробиці

Вночі російські військові атакували Миколаїв ударними безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Деякі з дронів досягли цілі, що призвело до пожеж та руйнувань.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.
"За даними військової адміністрації, чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію", - заявив Сєнкевич.
Внаслідок удару дронами виникли дві пожежі на відкритих ділянках, однак вони були оперативно ліквідовані.
Атака Росії обійшлась без жертв та постраждалих.
"Інформація щодо пошкоджень уточнюється", - додає мер.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вночі, 20 жовтня, у Миколаєві, після оголошення повітряної тривоги, пролунали вибухи. Пізніше з'ясувалося, що над регіоном ППО збила 14 "Шахедів".
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