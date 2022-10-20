Россия ночью атаковала "Шахедами" Николаев: городской голова раскрыл подробности

"По данным военной администрации, четыре дрона попали в одно из учебных заведений города. Еще один беспилотник упал на закрытую частную территорию", - заявил Сенкевич.

В результате удара дронами возникли два пожара на открытых участках, однако они были оперативно ликвидированы.

Атака России обошлась без жертв и пострадавших.

"Информация о повреждениях уточняется", – добавляет мэр.