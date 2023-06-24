Росія вночі атакувала Одеську область ракетами: є пошкодження

Росія в ніч на 24 випустила з акваторії Чорного моря дві ракети у напрямку Одеської області. Українські захисники знищили дві ворожі цілі.

"За результатами повітряного бою одну ракету знищено, інша, обстріляна, впала на відкриту територію", - йдеться у повідомлення.

Проте вибуховою хвилею пошкоджено складську будівлю. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Атака Росії

Цієї ночі Росія випустила по Україні понад 50 ракет різних типів та два дрони-камікадзе. Зокрема, окупанти атакували Україну 40 ракетами Х-101/Х-555 з Каспійського моря, 9 ракетами Х-22. Також росіяни запустили дві ракети "Калібр" з Чорного моря. Сили ППО збили 41 ракету та два ударні безпілотники.

Через падіння уламків ракети у Києві пошкоджена багатоповерхівка у Солом'янському районі. За попередньою інформацією, внаслідок атаки троє осіб загинули, 8 травмовані.

Також окупанти атакували приватний сектор Дніпра та випустили ракети С-300 по Харкову.

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