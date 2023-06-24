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Россия ночью атаковала Одесскую область ракетами: есть повреждения

Фото: Россия ночью атаковала Одесскую область ракетами (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия этой ночью пыталась атаковать Одесскую область ракетами. Силы ПВО сбили обе вражеские ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую ОВА.

Россия в ночь на 24 выпустила из акватории Черного моря две ракеты в направлении Одесской области. Украинские защитники уничтожили две вражеские цели.

"По результатам воздушного боя одна ракета уничтожена, другая, обстреляна, упала на открытую территорию", - говорится в сообщении.

Однако взрывной волной повреждено складское здание. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Атака России

Этой ночью Россия выпустила по Украине более 50 ракет разных типов и два дрона-камикадзе. В частности, оккупанты атаковали Украину 40 ракетами Х-101/Х-555 из Каспийского моря, 9 ракетами Х-22. Также россияне запустили две ракеты "Калибр" из Черного моря. Силы ПВО сбили 41 ракету и два ударных беспилотника.

Из-за падения обломков ракеты в Киеве повреждена многоэтажка в Соломенском районе. По предварительной информации, в результате атаки три человека погибли, 8 травмированы.

Также оккупанты атаковали частный сектор Днепра и выпустили ракеты С-300 по Харькову.

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