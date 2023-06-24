ua ru
Сб, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія випустила по Україні понад 50 ракет: Ігнат розповів деталі нічної атаки

Новость на русском →
Київ, Субота 24 червня 2023 10:01
Росія випустила по Україні понад 50 ракет: Ігнат розповів деталі нічної атаки Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти цієї ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе з різних напрямків. Ворог випустив понад 50 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Мали ми атаку десяти стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію. Випустили вони 40 ракет цього разу. Потужна нічна атака", - сказав він.

За словами Ігната, росіяни також залучили бомбардувальники Ту-22М3, випустивши 9 ракет Х-22, які заходить на ціль по балістичній траєкторії. Речник наголосив, що ці ракети українські сили поки не можуть збивати, для цього необхідні сучасні системи озброєння.

Також окупанти випустили 2 крилаті ракети "Калібр" морського базування та 2 дрони-камікадзе.

Росія атакувала Україну вночі

Цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну, вибухи через роботу ППО чули у різних регіонах.

Так, у Києві уламки збитої ракети влучили у багатоповерхівку у Солом'янському районі. За попередньою інформацією, внаслідок атаки троє осіб загинули, 8 травмовані.

Також окупанти атакували приватний сектор Дніпра та випустили ракети С-300 по Харкову.

Більш детально про наслідки нічної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО ракети Воздушные силы Украины Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ
ЗСУ знищили ще майже 600 окупантів та 30 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Готуємося до можливих ударів по енергетиці восени