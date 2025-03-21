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Росія вночі атакувала Київ майже півсотнею дронів, - КМВА

Київ, П'ятниця 21 березня 2025 08:15
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Росія вночі атакувала Київ майже півсотнею дронів, - КМВА Фото: росіяни атакували Київ 47 дронами в ніч на 21 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 21 березня окупанти запустили на Київ 47 дронів. ППО на підступах до столиці збила більше половини з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Так, повітряна тривога ввечері 20 березня та в ніч на 21 березня в Києві тривала протягом 2 годин 32 хвилин (з 23:16 по 1:49).

"На підступах до Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 47 ворожих БпЛА", - йдеться у повідомленні.

При цьому 27 безпілотників знищено розрахунками ППО, решта - локаційно втрачені або покинули повітряний простір.

"За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих на території Києва не допущено", - констатували в адміністрації.

Обстріл РФ по Україні

Росіяни влаштували нову масовану атаку по Україні з вечора, 20 березня. Під удар дронів потрапила Одеса, в місті лунали вибухи та частково зникло світло. Троє людей отримали поранення.

Крім того, росіяни атакували керованими авіабомбами Запорізький район. На місці прильотів спалахнули пожежі, поранено цивільних жителів, в тому числі 4-річну дитину.

В Києві вибухи лунали вже 21 березня, після 1:00. Працювала ППО.

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