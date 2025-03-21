ua en ru
Пт, 21 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия ночью атаковала Киев почти полусотней дронов, - КГВА

Киев, Пятница 21 марта 2025 08:15
UA EN RU
Россия ночью атаковала Киев почти полусотней дронов, - КГВА Фото: россияне атаковали Киев 47 дронами в ночь на 21 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 21 марта оккупанты запустили на Киев 47 дронов. ПВО на подступах к столице сбила более половины из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Так, воздушная тревога вечером 20 марта и в ночь на 21 марта в Киеве продолжалась в течение 2 часов 32 минут (с 23:16 по 1:49).

"На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 47 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.

При этом 27 беспилотников уничтожены расчетами ПВО, остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство.

"По предварительной информации, повреждений и пострадавших на территории Киева не допущено", - констатировали в администрации.

Обстрел РФ по Украине

Россияне устроили новую массированную атаку по Украине с вечера, 20 марта. Под удар дронов попала Одесса, в городе раздавались взрывы и частично исчез свет. Три человека получили ранения.

Кроме того, россияне атаковали управляемыми авиабомбами Запорожский район. На месте прилетов вспыхнули пожары, ранены гражданские жители, в том числе 4-летний ребенок.

В Киеве взрывы раздавались уже 21 марта, после 1:00. Работала ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Обстрелы Киева
NEWS
С начала полномасштабной войны россияне потеряли более 900 тысяч солдат, - Генштаб
С начала полномасштабной войны россияне потеряли более 900 тысяч солдат, - Генштаб
DAILY
Китай с Путиным или Трампом? Чью сторону выбрал Пекин в переговорах про мир в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китай с Путиным или Трампом? Чью сторону выбрал Пекин в переговорах про мир в Украине