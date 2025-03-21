Россия ночью атаковала Киев почти полусотней дронов, - КГВА
В ночь на 21 марта оккупанты запустили на Киев 47 дронов. ПВО на подступах к столице сбила более половины из них.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
Так, воздушная тревога вечером 20 марта и в ночь на 21 марта в Киеве продолжалась в течение 2 часов 32 минут (с 23:16 по 1:49).
"На подступах к Киеву и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 47 вражеских БпЛА", - говорится в сообщении.
При этом 27 беспилотников уничтожены расчетами ПВО, остальные - локационно потеряны или покинули воздушное пространство.
"По предварительной информации, повреждений и пострадавших на территории Киева не допущено", - констатировали в администрации.
Обстрел РФ по Украине
Россияне устроили новую массированную атаку по Украине с вечера, 20 марта. Под удар дронов попала Одесса, в городе раздавались взрывы и частично исчез свет. Три человека получили ранения.
Кроме того, россияне атаковали управляемыми авиабомбами Запорожский район. На месте прилетов вспыхнули пожары, ранены гражданские жители, в том числе 4-летний ребенок.
В Киеве взрывы раздавались уже 21 марта, после 1:00. Работала ПВО.
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