Росія вночі атакувала Київ дронами, загинув чоловік

У Солом’янському районі Києва внаслідок влучання дрона сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО.

Рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташований заклад громадського харчування. Близько третьої години ночі пожежу ліквідували.

За іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю. Під час гасіння загоряння було виявлено тіло чоловіка. Пожежу ліквідували.

Фото: наслідки атаки РФ на Київ (t.me/dsns_telegram)