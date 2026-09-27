UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія вночі атакувала Київ дронами, загинув чоловік

08:51 27.09.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: внаслідок чергового удару РФ по Києву загинув чоловік (t.me/dsns_telegram)

Російські війська вночі 27 вересня вкотре атакували Київ ударними дронами. Сталися пожежі у двох районах, загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

У Солом’янському районі Києва внаслідок влучання дрона сталося загоряння одноповерхової будівлі СТО.

Рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню на поруч розташований заклад громадського харчування. Близько третьої години ночі пожежу ліквідували.

За іншою адресою сталось влучання в нежитлову будівлю. Під час гасіння загоряння було виявлено тіло чоловіка. Пожежу ліквідували.

Фото: наслідки атаки РФ на Київ (t.me/dsns_telegram)

Обстріл України 27 вересня

Нагадаємо, у ніч на 27 вересня російські війська атакували Україну 170 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Зокрема, росіяни атакували Одеську область. Внаслідок ударів по портовій та цивільній інфраструктурі виникла пожежа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл КиєваВійна в УкраїніАтака дронів