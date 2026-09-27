Россия ночью атаковала Киев дронами, погиб мужчина

Российские войска ночью 27 сентября в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Произошли пожары в двух районах, погиб мужчина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
В Соломенском районе Киева в результате попадания дрона произошло возгорание одноэтажного здания СТО.
Спасателям удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенное заведение общепита. Около трех часов ночи пожар ликвидировали.
По другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания было обнаружено тело мужчины. Пожар был ликвидирован.
Фото: последствия атаки РФ на Киев (t.me/dsns_telegram)
Напомним, в ночь на 27 сентября российские войска атаковали Украину 170 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.
В частности, россияне атаковали Одесскую область. В результате ударов по портовой и гражданской инфраструктуре возник пожар.