Россия ночью атаковала Киев дронами, погиб мужчина

В Соломенском районе Киева в результате попадания дрона произошло возгорание одноэтажного здания СТО.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенное заведение общепита. Около трех часов ночи пожар ликвидировали.

По другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания было обнаружено тело мужчины. Пожар был ликвидирован.

Фото: последствия атаки РФ на Киев (t.me/dsns_telegram)