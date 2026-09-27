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Россия ночью атаковала Киев дронами, погиб мужчина

08:51 27.09.2026 Вс
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: в результате очередного удара РФ по Киеву погиб мужчина (t.me/dsns_telegram)

Российские войска ночью 27 сентября в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Произошли пожары в двух районах, погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

В Соломенском районе Киева в результате попадания дрона произошло возгорание одноэтажного здания СТО.

Спасателям удалось предотвратить распространение огня на рядом расположенное заведение общепита. Около трех часов ночи пожар ликвидировали.

По другому адресу произошло попадание в нежилое здание. Во время тушения возгорания было обнаружено тело мужчины. Пожар был ликвидирован.

Фото: последствия атаки РФ на Киев (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Украины 27 сентября

Напомним, в ночь на 27 сентября российские войска атаковали Украину 170 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

В частности, россияне атаковали Одесскую область. В результате ударов по портовой и гражданской инфраструктуре возник пожар.

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