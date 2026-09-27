Дрони летіли з шести напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

У ніч на 27 вересня російські війська атакували Україну 170 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі росіяни атакували 170 ударними безпілотниками типу Shahed ( 76 із них - реактивні), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово - РФ; ТОТ Донецьк та ТОТ АР Крим - Гвардійське. За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 147 ворожих безпілотників типу Shahed, Гербера та дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях. "Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.