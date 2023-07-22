Росія вночі атакувала Кіровоградську область дронами, спрацювала ППО

"Сьогодні вночі російський агресор знов атакував Кіровоградщину дронами. Працювала ППО", - зазначив він.

За даними ОВА, внаслідок атаки немає жертв та травмованих, як і руйнувань.

Нічна повітряна тривога

Цієї ночі у східних, частині центральних та південних областей знову лунала повітряна тривога. Військові попереджали про ймовірні удари ворога.

Так, у Кропивницькому вночі пролунали вибухи, а жителів просили перебувати в укриттях.

Також у Дніпропетровській області цієї ночі збили один ворожий безпілотник, ймовірно, "Шахед".

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