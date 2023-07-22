RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия ночью атаковала Кировоградскую область дронами, сработала ПВО

Фото: РФ ночью атаковала Кировоградскую область дронами (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 22 июля атаковали Кировоградскую область дронами. В регионе сработала противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.

"Сегодня ночью российский агрессор снова атаковал Кировоградскую область дронами. Работала ПВО", - отметил он.

По данным ОВА, в результате атаки нет жертв и травмированных, как и разрушений.

Ночная воздушная тревога

Этой ночью в восточных, части центральных и южных областей снова звучала воздушная тревога. Военные предупреждали о возможных ударах противника.

Так, в Кропивницком ночью прогремели взрывы, а жителей просили находиться в укрытиях.

Также в Днепропетровской области этой ночью сбили один вражеский беспилотник, вероятно, "Шахед".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкая областьатака дроновдрониПВОВойна в УкраинеВойна России против Украины