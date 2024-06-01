Росія вночі атакувала енергетичну інфраструктуру у 5 областях, - Міненерго

За його даними, під час чергової атаки Росія намагалась поцілити по енергетичній інфраструктурі у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

"Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією", - написав Галущенко.

Нагадаємо, сьогодні в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу через атаку російською авіацією. У повітрі було зафіксовано близько чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які запустили ракети.

Окрім цього з півдня України було запущено безпілотники типу "Шахед", які було зафіксовано у центральних, південних та західних областях.

Відключення світла в Україні

В З початок весни українські енергооб'єкти піддалися обстрілам зі сторони Росії. Це призвело до того, що було знищено близько 80% енергетичної генерації.

Це призвело до того, що у травні в Україні повернулися графіки відключень світла.

Як раніше повідомили в "Укренерго", незабаром ситуація в енергосистемі знову погіршиться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.