Россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях, - Минэнерго

По его данным, в ходе очередной атаки Россия пыталась попасть по энергетической инфраструктуре в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

"Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", – написал Галущенко.

Напомним, сегодня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за атаки российской авиацией. В воздухе было зафиксировано около четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, запустивших ракеты.

Кроме этого с юга Украины были запущены беспилотники типа "Шахед", которые были зафиксированы в центральных, южных и западных областях.

Отключение света в Украине

С начала весны украинские энергообъекты подверглись обстрелам со стороны России. Это привело к тому, что было уничтожено около 80% энергетической генерации.

Это привело к тому, что в мае в Украину вернулись графики отключений света.

Как ранее сообщили в "Укрэнерго", вскоре ситуация в энергосистеме снова ухудшится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.