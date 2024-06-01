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Россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях, - Минэнерго

Иллюстративное фото: Россия в ночь на 1 июня атаковала энергетические объекты (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация в ночь на субботу, 1 июня, во время ракетных обстрелов атаковала энергетическую инфраструктуру в 5 областях Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на своей странице в Facebook.

По его данным, в ходе очередной атаки Россия пыталась попасть по энергетической инфраструктуре в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

"Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", – написал Галущенко.

Напомним, сегодня в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за атаки российской авиацией. В воздухе было зафиксировано около четырех стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, запустивших ракеты.

Кроме этого с юга Украины были запущены беспилотники типа "Шахед", которые были зафиксированы в центральных, южных и западных областях.

Отключение света в Украине

С начала весны украинские энергообъекты подверглись обстрелам со стороны России. Это привело к тому, что было уничтожено около 80% энергетической генерации.

Это привело к тому, что в мае в Украину вернулись графики отключений света.

Как ранее сообщили в "Укрэнерго", вскоре ситуация в энергосистеме снова ухудшится.

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