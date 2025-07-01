Росія вночі атакувала дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно застосовує ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБи), дрони та артилерію для обстрілів території України.

До атак дронами ворог вдається фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 30 червня, росіяни запустили 107 безпілотників.

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