Росія вночі атакувала дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО

Російська Федерація (РФ) запустила 52 безпілотних літальних апарати (БпЛА). До відбиття атаки залучалась авіація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час атаки дрони летіли з трьох напрямків: Брянська, Міллерово й Проморсько-Ахтарська.
До відбиття атаки залучались:
Станом на 9 ранку знешкоджено 47 ворожих дронів типу Shahed на півночі та сході країни, серед яких:
Під час атаки зафіксовано влучанням засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а падіння збитих - на 1 локації.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно застосовує ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБи), дрони та артилерію для обстрілів території України.
До атак дронами ворог вдається фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 30 червня, росіяни запустили 107 безпілотників.
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