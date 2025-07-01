Россия ночью атаковала дронами с трех направлений: как отработала ПВО

Во время атаки дроны летели с трех направлений: Брянская, Миллерово и Проморско-Ахтарская.

К отражению атаки привлекались:

авиация;

подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра обезврежено 47 вражеских дронов типа Shahed на севере и востоке страны, среди которых:

14 были сбиты огневыми средствами поражения;

33 - локально потеряны/подавлены РЭБ.

Во время атаки зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 3 локациях, а падение сбитых - на 1 локации.