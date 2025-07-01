Россия ночью атаковала дронами с трех направлений: как отработала ПВО

Российская Федерация (РФ) запустила 52 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). К отражению атаки привлекалась авиация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время атаки дроны летели с трех направлений: Брянская, Миллерово и Проморско-Ахтарская.
К отражению атаки привлекались:
По состоянию на 9 утра обезврежено 47 вражеских дронов типа Shahed на севере и востоке страны, среди которых:
Во время атаки зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 3 локациях, а падение сбитых - на 1 локации.
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно применяет ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (КАБы), дроны и артиллерию для обстрелов территории Украины.
К атакам дронами враг прибегает фактически каждую ночь. Например, в ночь на 30 июня, россияне запустили 107 беспилотников.
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