Росія вночі атакувала дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни ворог вдається до регулярних обстрілів території України. Також кожної ночі терористи запускають безпілотники, що створює додаткову загрозу для цивільних.

Наприклад, у ніч на 2 квітня, росіяни запустили 74 безпілотники. Тоді ж ППО вдалось збити 41 дрон.

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