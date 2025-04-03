Росія вночі атакувала дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО

У ніч на 3 квітня Російська Федерація (РФ) запустила проти України майже 40 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Дрони атакували з трьох напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Загалом ворог запустив 39 БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори із напрямків російських міст: Міллерово, Приморського-Ахтарськ й Курськ.
До відбиття атаки залучались:
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 29 БпЛА типу Shahed на півночі та сході країни. Також 7 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок атаки постраждали:
Від початку повномасштабної війни ворог вдається до регулярних обстрілів території України. Також кожної ночі терористи запускають безпілотники, що створює додаткову загрозу для цивільних.
Наприклад, у ніч на 2 квітня, росіяни запустили 74 безпілотники. Тоді ж ППО вдалось збити 41 дрон.
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