Россия ночью атаковала дронами с трех направлений: как отработала ПВО

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны враг прибегает к регулярным обстрелам территории Украины. Также каждую ночь террористы запускают беспилотники, что создает дополнительную угрозу для гражданских.

Например, в ночь на 2 апреля, россияне запустили 74 беспилотника. Тогда же ПВО удалось сбить 41 дрон.

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