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Россия ночью атаковала дронами с трех направлений: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Россия ночью атаковала дронами с трех направлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 3 апреля Российская Федерация (РФ) запустила против Украины почти 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны атаковали с трех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В общем враг запустил 39 БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы с направлений российских городов: Миллерово, Приморского-Ахтарск и Курск.

К отражению атаки привлекались:

  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 29 БпЛА типа Shahed на севере и востоке страны. Также 7 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали:

  • Харьковская;
  • Донецкая;
  • Днепропетровская область.

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны враг прибегает к регулярным обстрелам территории Украины. Также каждую ночь террористы запускают беспилотники, что создает дополнительную угрозу для гражданских.

Например, в ночь на 2 апреля, россияне запустили 74 беспилотника. Тогда же ПВО удалось сбить 41 дрон.

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