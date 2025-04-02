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РФ відновила атаки: десятки дронів проти України, як відпрацювала ППО

Україна , Середа 02 квітня 2025 09:43
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РФ відновила атаки: десятки дронів проти України, як відпрацювала ППО Фото: РФ випустила по Україні 74 дронів за ніч (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія після одноденної паузи атакувала Україну десятками дронів. Окупанти випустили 74 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Цієї ночі війська РФ випустили по Україні дрони з трьох напрямків - Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда в Криму. Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона збила 41 дрон. Сили ППО працювали у північних, південних та східних областях. Ще 20 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Донецька та Одеська області.

Варто додати, що минулої ночі, 1 квітня, російська армія не випустила по Україні ударні дрони. Починаючи з осені минулого року Росія майже кожної ночі атакувала Україну безпілотниками.

Масований удар по Харкову

В ніч на 2 квітня російські окупанти масовано атакували Харків дронами. Як повідомляла місцева влада, РФ випустила близько 13 "Шахедів" по місту.

Влучання зафіксовані у кількох локаціях. Під ударом була промислова зона. Внаслідок атаки горіли приватні підприємства та будинки.

Внаслідок нальоту дронів постраждали вісім людей, серед яких троє дітей.

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ППО Війна в Україні Атака дронів
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