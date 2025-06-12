Росія вночі атакувала дронами з п'яти напрямків: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Росія регулярно завдає ударів по території України. Для атак терористи застосовують ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи), артилерію та безпілотники. Часто під удар потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 11 червня атака велась з шести напрямків. Росіяни запустили 85 БпЛА.

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