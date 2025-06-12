Россия ночью атаковала дронами с пяти направлений: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия регулярно наносит удары по территории Украины. Для атак террористы применяют ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБы), артиллерию и беспилотники. Часто под удар попадает гражданская инфраструктура, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 11 июня атака велась с шести направлений. Россияне запустили 85 БпЛА.

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