Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують територію України. Для атак ворог застосовує:

ракети різних типів;

артилерію;

керовані авіаційні бомби (КАБи);

безпілотники.

До атак дронами росіяни вдаються фактично щоночі, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. Наприклад, у ніч на 23 червня було запущено 97 безпілотників.

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