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Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 25 червня російські терористи запустили 71 ударний безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed й дрон-імітатор із чотирьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Безпілотники запускались із напрямків: 

  • російських міст Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарська; 
  • тимчасово окупованого кримського Чауда. 

До відбиття повітряної атаки були залучені: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем; 
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України. 

Станом на 9 ранку підтверджено знешкодження 52 дронів на сході, півдні та півночі країни. Серед них: 

  • 32 - збиті вогневими засобами ураження; 
  • 20 - локаційно втрачені чи подавлені РЕБ. 

Під час повітряної атаки зафіксовані влучання ударних БпЛА у шести локаціях у Одеській, Сумській та Харківській областях. 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують територію України. Для атак ворог застосовує:

  • ракети різних типів;
  • артилерію;
  • керовані авіаційні бомби (КАБи);
  • безпілотники.

До атак дронами росіяни вдаються фактично щоночі, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. Наприклад, у ніч на 23 червня було запущено 97 безпілотників.

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Російська ФедераціяППО