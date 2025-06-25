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Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 25 июня российские террористы запустили 71 ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа Shahed и дрон-имитатор с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Беспилотники запускались с направлений:

  • российских городов Брянск, Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарска;
  • временно оккупированного крымского Чауда.

К отражению воздушной атаки были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;
  • мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено обезвреживание 52 дронов на востоке, юге и севере страны. Среди них:

  • 32 - сбиты огневыми средствами поражения;
  • 20 - локально потеряны или подавлены РЭБ.

Во время воздушной атаки зафиксированы попадания ударных БпЛА в шести локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют территорию Украины. Для атак враг применяет:

  • ракеты различных типов;
  • артиллерию;
  • управляемые авиационные бомбы (КАБы);
  • беспилотники.

К атакам дронами россияне прибегают фактически каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. Например, в ночь на 23 июня было запущено 97 беспилотников.

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Российская ФедерацияПВО