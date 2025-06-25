Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений: как отработала ПВО

В ночь на 25 июня российские террористы запустили 71 ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа Shahed и дрон-имитатор с четырех направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Беспилотники запускались с направлений:
К отражению воздушной атаки были привлечены:
По состоянию на 9 утра подтверждено обезвреживание 52 дронов на востоке, юге и севере страны. Среди них:
Во время воздушной атаки зафиксированы попадания ударных БпЛА в шести локациях в Одесской, Сумской и Харьковской областях.
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют территорию Украины. Для атак враг применяет:
К атакам дронами россияне прибегают фактически каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. Например, в ночь на 23 июня было запущено 97 беспилотников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.