Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют территорию Украины. Для атак враг применяет:

ракеты различных типов;

артиллерию;

управляемые авиационные бомбы (КАБы);

беспилотники.

К атакам дронами россияне прибегают фактически каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для обычных граждан. Например, в ночь на 23 июня было запущено 97 беспилотников.

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