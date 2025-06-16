Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів території України. Для атак ворог застосовує різні типи ракет, артилерію, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотники. Під удар часто потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.

До атак дронами росіяни вдаються щоночі. Наприклад, у ніч на 15 червня ворог запустив 194 засоби повітряного нападу, серед яких:

183 дрони;

11 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.