Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений: как отработала ПВО

Враг запускал дроны с направлений российских городов Брянск, Курск, Орел и Шаталово. Основным направлением удара была Донецкая область.

К отражению атаки были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем;

мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 8 утра обезврежено 125 дронов на севере, востоке, юге и в центре страны, среди которых:

84 - сбиты огневыми средствами поражения;

41 - локально потеряны и подавлены РЭБ.

Во время атаки зафиксировано попадание в 10 локациях, а падение сбитых - в 8 локациях.