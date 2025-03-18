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Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО

Вівторок 18 березня 2025 09:41
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Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі атакувала дронами з чотирьох напрямків (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 18 березня російські терористи атакували України 137 ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed й дронами-імітаторами. Безпілотники запускались з чотирьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teleram-канал Повітряних сил України.

Під час обстрілу безпілотники атакували із напрямків російських міст Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки залучались:

  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 63 дронів у межах Харківської, Київської, Сумської, Полтавської, Чернігівської, Черкаської та низки інших областей. Також 64 безпілотника-імітатора були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок обстрілу постраждали:

  • Харківська;
  • Сумська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська;
  • Черкаська області.

Обстріли України з боку Росії

З початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно здійснює обстріли України. Для цих атак ворог використовує різноманітні типи ракет, керовані авіаційні бомби (КАБи), дрони та артилерію. Дрони застосовуються терористами майже щоночі, що становить серйозну загрозу для мирних жителів.

Ця ніч не стала винятком. Після 23 години в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Згодом стало відомо, що в районі Черкас було чути вибухи.

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Російська Федерація ППО Повітряні сили України
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