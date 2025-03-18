Россия ночью атаковала дронами с четырех направлений: как отработала ПВО
В ночь на 18 марта российские террористы атаковали Украину 137 ударными беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и дронами-имитаторами. Беспилотники запускались с четырех направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teleram-канал Воздушных сил Украины.
Во время обстрела беспилотники атаковали с направлений российских городов Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.
К отражению атаки привлекались:
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 63 дронов в пределах Харьковской, Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской, Черкасской и ряда других областей. Также 64 беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.
В результате обстрелов пострадали:
- Харьковская;
- Сумская;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- Черкасская области.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно осуществляет обстрелы Украины. Для этих атак враг использует различные типы ракет, управляемые авиационные бомбы (КАБы), дроны и артиллерию. Дроны применяются террористами почти каждую ночь, что представляет серьезную угрозу для мирных жителей.
Эта ночь не стала исключением. После 23 часов в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Впоследствии стало известно, что в районе Черкасс были слышны взрывы.
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