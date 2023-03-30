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Потрапляння до списку "недружніх країн" Росії є знаком якості, - Подоляк

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Так званий "список недружніх країн" Росії є знаком якості й неприйняття корупції, агресії та інших воєнних злочинів країни-окупанта.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

За словами посла Росії в Угорщині Євгена Станіславського, Будапешт було віднесено до списку через те, що він "підписався" під усіма санкціями ЄС.

"Якоюсь мірою Будапешту це вдається (захищати свої інтереси, - ред.), але факт залишається фактом: Угорщина підписалася під усіма антиросійськими санкційними пакетами Брюсселя і змушена їх суворо виконувати. Саме тому її віднесено до категорії недружніх Росії країн, на адресу яких можуть застосовуватися наші заходи у відповідь", - сказав Станіславський.

В Офісі президента відреагували на заяву посла

"Перебування у списку "недружніх до РФ країн" - це знак якості. Це несприйняття корупції, тортур, мародерства, неконтрольованої агресії та вбивств невинних людей", - пише Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, чим ближче Україна до перемоги, тим більше країн потрапить до російського списку "недружніх".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Подоляк також нещодавно відреагував на слова речника російського диктатора Пєскова щодо "довгих термінів" закінчення війни.

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