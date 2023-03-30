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Россия внесла Венгрию в список "недружественных стран". Подоляк назвал это знаком качества

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Россия отнесла Венгрию к списку "недружественных стран". Сегодня этот список стал знаком качества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Венгрия попала в список "недружественных стран" России

По словам посла России в Венгрии Евгения Станиславского, Будапешт был отнесен к списку из-за того, что он "подписался" под всеми санкциями ЕС.

"В какой-то степени Будапешту это удается (защищать свои интересы, – ред.), но факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго выполнять. Именно поэтому она отнесена к категории недружественных России стран, в адрес которых могут применяться наши ответные меры", - сказал Станиславов.

Знак качества

"Нахождение в списке "недружественных в РФ стран" - это знак качества. Это неприятие коррупции, пыток, мародерства, неконтролируемой агрессии и убийств невинных людей", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, чем ближе Украина к победе, тем больше стран попадет в российский список "недружественных".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Подоляк также недавно отреагировал на слова спикера российского диктатора Пескова относительно "длинных сроков" окончания войны.

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